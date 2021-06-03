 

Нобелевские лауреаты Гейм и Новосёлов провалили ЕГЭ по физике

03.06.2021, 16:48, Разное
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Министерство просвещения России предложило Нобелевским лауреатам Андрею Гейму и Константину Новосёлову сдать Единый госэкзамен по физике.

К удивлению чиновников и самих учёных, они не только не набрали 100 баллов, но даже не достигли «порогового балла».

Напомним, Гейм и Новосёлов удостоены Нобелевской премии в 2010 году за открытие графена – материала с уникальными физическими свойствами. Оба они живут в Манчестере.

Нобелевские лауреаты Гейм и Новосёлов не сдали ЕГЭТест ЕГЭ по физике они проходили в помещении библиотеки Манчестерского университета, находясь на видеосвязи с российским Минпросвещения. Учёным можно было советоваться между собой, но категорически запрещалось списывать – за этим следила комиссия во главе с директором Манчестерского института графена.

– Приглашая Нобелевских лауреатов пройти этот тест, мы рассчитывали совсем на другие результаты. Мы думали, что они станут примером для выпускников, которым предстоит сдавать экзамен в этом году. Но вот потерпели фиаско. Оказалось, 20 лет в токсичной среде европейской науки полностью стирают знания по предмету, – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Андрей Гейм с юмором отнёсся к своим 32 баллам. А Константин Новосёлов, которому не хватило двух баллов до «порогового» значения в 39, намерен подать апелляцию в Минпросвещения. Он уверяет, что выполнил задания в строгом соответствии с современной физической наукой.

В Минпросвете скептически смотрят на перспективы апелляции.

– Надо решать так, как школа учит, а не так, как по этой ихней науке, – сказали в главной апелляционной комиссии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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