Ученые рассказали о последствиях последнего ледникового периода

Еще 30-40 тысяч лет назад генетическое разнообразие человеческой популяции, населявшей Европу и Азию, было намного большим, чем сейчас, утверждают ученые. Ситуация резко изменилась в результате наступившего последнего ледникового периода.

Как установили ученые, люди просто не смогли пережить длительный период глобального похолодания. Они вымирали как мамонты, утверждают специалисты.

Подтвердить данную теорию удалось в результате исследований геномов останков древних людей, проведенных учеными из Китая и Соединенных Штатов в разных районах Приамурья, Сибири и США. Примерно 14 тыс. лет назад там состоялось очередная замена населения. Выжившие племена стали жить на территориях вымерших.