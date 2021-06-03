 

Ученые рассказали о последствиях последнего ледникового периода

03.06.2021, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще 30-40 тысяч лет назад генетическое разнообразие человеческой популяции, населявшей Европу и Азию, было намного большим, чем сейчас, утверждают ученые. Ситуация резко изменилась в результате наступившего последнего ледникового периода.

Как установили ученые, люди просто не смогли пережить длительный период глобального похолодания. Они вымирали как мамонты, утверждают специалисты.

Подтвердить данную теорию удалось в результате исследований геномов останков древних людей, проведенных учеными из Китая и Соединенных Штатов в разных районах Приамурья, Сибири и США. Примерно 14 тыс. лет назад там состоялось очередная замена населения. Выжившие племена стали жить на территориях вымерших.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Ученые: Дети могут быть главными разносчиками коронавируса

12.07 / Комаровский о карантине в Украине: Закрыть школы и институты – это страшная ошибка

20.07 / Пока мир борется с пандемией, РФ превращает зерно в политическое оружие

06.01 / Байден наведёт порядок во внешней политике, в том числе в отношении Москвы

09.03 / Эйдман: Британская королевская семья – самые высокооплачиваемые актеры нашего времени. Они разыгрывают наиболее дорогое реалити-шоу

24.03 / Умные часы Xiaomi Mi Band 6 официально представят 29 марта

27.08 / Экономика: Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

25.11 / Партия “Батьківщина” лишилась госфинансирования

30.01 / В одиночку Дании не отбиться от «военной сверхдержавы» России

12.12 / Разумков, Стефанчук, нардепы от “Слуги народа”. Россия расширила санкционный список украинских политиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика