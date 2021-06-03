 

В Германии создан саморазрушающийся пластик

03.06.2021, 14:38, Новости дня
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Свою новую разработку представили немецкие ученые из университета Фраунгофера. Речь идет об экологически безопасном пластике, использование которого в значительной мере позволит решить проблему загрязнения окружающей среды.

Ведь большинство современных пластиков будут разлагаться в естественной среде тысячелетиями, а это означает, что полимеры будут все больше попадать в пищевую цепочку и, в результате, отравлять наши же организмы.

Для того чтобы достичь поставленной цели, ученые просто добавили в полимер специальный фермент. В результате физические качества пластика даже улучшились, но он все-таки начал быстро разлагаться в условиях обычной мусорной свалки. Этого специалисты и хотели добиться.



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