В Германии создан саморазрушающийся пластик

Свою новую разработку представили немецкие ученые из университета Фраунгофера. Речь идет об экологически безопасном пластике, использование которого в значительной мере позволит решить проблему загрязнения окружающей среды.

Ведь большинство современных пластиков будут разлагаться в естественной среде тысячелетиями, а это означает, что полимеры будут все больше попадать в пищевую цепочку и, в результате, отравлять наши же организмы.

Для того чтобы достичь поставленной цели, ученые просто добавили в полимер специальный фермент. В результате физические качества пластика даже улучшились, но он все-таки начал быстро разлагаться в условиях обычной мусорной свалки. Этого специалисты и хотели добиться.