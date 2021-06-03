В Кремле рассказали об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что мероприятия с участием президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут проходить в смешанном формате.

«Формат проведения форума будет комбинированный», – цитирует его ТАСС. Песков отметил, что в пятницу «президент будет очно присутствовать на пленарной сессии» ПМЭФ. «Далее в гибридном формате будут различные мероприятия», – добавил представитель Кремля.

В четверг Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.

Также песков рассказал, что «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подпишут в четверг на ПМЭФ документ по разработке Черногорского месторождения цветных и драгметаллов, об этом информирует РИА «Новости».

«Сегодня будет первое мероприятие с участием президента. Первое, наверное, самое большое – это будет документ, который подписывают компания «Русская платина» ВЭБ.РФ и ВТБ. Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Общие инвестиции должны составить до 570 миллиардов рублей… Чрезвычайно важный проект как для страны в целом, так и для региона – и с точки зрения налоговых поступлений, и с точки зрения создания рабочих мест, экспортного потенциала и так далее», – рассказал Песков.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.

Ранее сообщалось, что в пленарном заседании на ПМЭФ очно примет участие президент РФ Владимир Путин. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. После выступления на пленарном заседании глава государства примет участие в модерируемой дискуссии. На полях мероприятия Путин также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами.