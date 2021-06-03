Мишустин прибыл в Набережные Челны

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03.06.2021, 14:36, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Приволжский федеральный округ прибыл в Набережные Челны, где проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО «КамАЗ».

Глава правительства также посетит производственные предприятия КАМАЗа и научно-технический центр компании, передает РИА «Новости». Группа организаций ПАО «КамАЗ» объединяет 108 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья.

Производственные мощности ПАО «КАМАЗ» составляют 71 тысячу автомобилей в год. Основная продукция – грузовые автомобили, специализированная техника, электробусы, прицепная техника. По итогам 2020 года ПАО «КАМАЗ» реализовало на внутренних и внешних рынках 37 028 грузовых автомобилей, объем экспорта составил 4 359 единиц.

Ранее в четверг Мишустин посетил Ульяновск.



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