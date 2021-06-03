 

Эхолокация помогла слепым людям лучше ориентироваться

03.06.2021, 14:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Эхолокация – способность использовать отраженный звук для получения информации об окружающем мире. Хорошо известно, что она развита у летучих мышей. Однако описано немало случаев, как слепые люди развивали в себе эту способность, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.

Ранее в экспериментах люди пользовались разными способами эхолокации. В новом исследовании участники издавали щелчки языком и слушали отраженный звук. Ранее эта техника эхолокации помогала людям определять по характеру эха расстояние, форму звукоотражающих предметов и расположение некоторых из них в пространстве. Авторы хотели узнать, как влияют на способность развить эхолокацию зрение или его отсутствие и как этот навык помогает слепым людям в обычной жизни.  

В исследовании участвовали 14 зрячих и 12 слепых с рождения человек в возрасте 21-79 лет. Все они в условиях лаборатории в течение 10 недель прошли 20 тренировок эхолокации, которые длились по 2-3 часа. Далее за слепыми участниками наблюдали в течение 3 месяцев, чтобы оценить, изменилась ли их способность ориентироваться.

Как слепые, так и зрячие люди за время занятии обучились эхолокации примерно в одинаковой степени. Во время последующего наблюдение все слепые участники сообщили, что им стало проще передвигаться, а 83% сказали, что их независимость после этого выросла, а психологическое состояние улучшилось.

Ученые пришли к выводу, что способность к эхолокации с использованием щелчков не зависит от того, видит человек или нет, а также, что она подходит для реабилитации слепых и людей с ранними стадиями состояний, приводящих к потере зрения.

«Мы очень рады результатам и считаем, что имеет смысл представлять информацию и тренировки по эхолокации с использованием щелчков людям, которые еще нормально видят, но у которых может исчезнуть зрение в будущем в связи с дегенеративными болезнями глаз», – сказала Лоре Талер (Lore Thaler) из Даремского университета, соавтор исследования.

В настоящее время в программах реабилитации слепых и слабовидящих людей эхолокации нет. Эксперты отмечают, что не вся люди могут захотеть прибегнуть к ней, поскольку многим может быть неудобно издавать щелкающие звуки в общественных местах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Майли Сайрус рассказала о проблемах с алкоголем на самоизоляции

26.06 / ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала “Это мы”

10.12 / Впервые за 10 лет: Россия проведет совместные учения с НАТО

23.02 / Мнение: Самоходная артиллерия России и США

30.10 / Гигантская медуза чуть не поглотила мужчину во время пробежки

27.07 / Средняя Азия: Из средневековья в социализм и обратно

10.11 / Республиканцы в США подали иски по выборам в пяти штатах

12.01 / Sohu: у России есть мощнейшее оружие для сдерживания НАТО

21.07 / Мнение: Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев

17.07 / Диетолог назвал главные ошибки худеющих к лету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика