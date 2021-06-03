Эхолокация помогла слепым людям лучше ориентироваться



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Эхолокация – способность использовать отраженный звук для получения информации об окружающем мире. Хорошо известно, что она развита у летучих мышей. Однако описано немало случаев, как слепые люди развивали в себе эту способность, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.

Ранее в экспериментах люди пользовались разными способами эхолокации. В новом исследовании участники издавали щелчки языком и слушали отраженный звук. Ранее эта техника эхолокации помогала людям определять по характеру эха расстояние, форму звукоотражающих предметов и расположение некоторых из них в пространстве. Авторы хотели узнать, как влияют на способность развить эхолокацию зрение или его отсутствие и как этот навык помогает слепым людям в обычной жизни.

В исследовании участвовали 14 зрячих и 12 слепых с рождения человек в возрасте 21-79 лет. Все они в условиях лаборатории в течение 10 недель прошли 20 тренировок эхолокации, которые длились по 2-3 часа. Далее за слепыми участниками наблюдали в течение 3 месяцев, чтобы оценить, изменилась ли их способность ориентироваться.

Как слепые, так и зрячие люди за время занятии обучились эхолокации примерно в одинаковой степени. Во время последующего наблюдение все слепые участники сообщили, что им стало проще передвигаться, а 83% сказали, что их независимость после этого выросла, а психологическое состояние улучшилось.

Ученые пришли к выводу, что способность к эхолокации с использованием щелчков не зависит от того, видит человек или нет, а также, что она подходит для реабилитации слепых и людей с ранними стадиями состояний, приводящих к потере зрения.

«Мы очень рады результатам и считаем, что имеет смысл представлять информацию и тренировки по эхолокации с использованием щелчков людям, которые еще нормально видят, но у которых может исчезнуть зрение в будущем в связи с дегенеративными болезнями глаз», – сказала Лоре Талер (Lore Thaler) из Даремского университета, соавтор исследования.

В настоящее время в программах реабилитации слепых и слабовидящих людей эхолокации нет. Эксперты отмечают, что не вся люди могут захотеть прибегнуть к ней, поскольку многим может быть неудобно издавать щелкающие звуки в общественных местах.