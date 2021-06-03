Учёные: Вакуумная упаковка сохраняет полезные свойства мяса

Российские учёные, представляющие Сибирский федеральный университет, в ходе очередного исследования доказали, что вакуумная упаковка сохраняет полезные свойства мяса. Более того, именно такой способ хранения делает продукт абсолютно безопасным.

Исследователи объяснили, что заморозка-разморозка существенно снижают пищевую ценность сырого мяса, поэтому в последнее время потребители всего мира отказываются от замороженных полуфабрикатов в пользу охлаждённых. Были проанализированы микробиологически свойства свинины в вакуумной пластиковой упаковке и в гастроёмкости, которые хранились в холодильной камере при температуре 4°С.

Как оказалось, данная технология позволяет сохранять полезные вещества продукта в их исходном состоянии. Во-первых, в мясе содержится большое количество белка, а, как известно, он способствует наращиванию мышечной массы, помогает контролировать вес и даже улучшает обмен веществ. Во-вторых, это источник витаминов группы B, железа, фосфора и цинка.

Стоит отметить, что количество анаэробных микроорганизмов в мясе, которое хранилось традиционным способом, выше, чем в вакууме. Доценты университета подчеркнули, что срок хранения мясных полуфабрикатов в вакуумной упаковке можно продлить до 8 суток при температуре 4±2°С, поскольку бактерии кишечной палочки и другие патогены «захватывают» свинину в гастроёмкостях уже на шестые сутки, в то время как продукт в вакуумной упаковке сохраняется вдвое дольше.

При вакуумировании прекращается размножение бактерий и микроорганизмов, отсутствие кислорода замедляет процесс окисления и гниения. Вакуум не нарушает клеточную структуру мяса и в результате повышается микробиологическая безопасность еды.

Источник: ria.ru