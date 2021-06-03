Анастасии Макеевой поставили страшный диагноз

Медики поставили актрисе и ведущей Анастасии Макеевой страшный диагноз. Знаменитости удалось чудом не впасть в кому во время лечения связок. Все дело в том, что она пережила кровоизлияние, а потом на фоне стресса упала в затяжной обморок.

Радость Макеевой от недавней свадьбы, которая состоялась в Крыму, омрачили новости о проблемах со здоровьем. Во время подготовки к спектаклю актриса почувствовала, что на нервной почве у нее пропал голос. Макеева сразу же обратилась к врачу, который рассказал ей о неутешительном диагнозе.

Фониатр после осмотра заявил, что у Макеевой произошло кровоизлияние в левой голосовой связке. Артистка сразу же начала плакать, поскольку из-за данной проблемы может полностью пропасть голос. Медики пытались спасти связки знаменитости посредством адреналина, но она упала в обморок. Макеева вспомнила, что подобное состояние испытывала, когда умер ее брат. Тогда актриса и вовсе впала в кому.

Медики опасались, что затяжная потеря сознания приведет к кислородному голоданию. Однако все обошлось, сейчас муж Макеевой следит за тем, чтобы она своевременно принимала лекарства. К тому же супруг сам делает жене уколы, пишет портал iReactor.