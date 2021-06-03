 

Кристина Орбакайте расплакалась, вспоминая о войне за сына с Байсаровым

03.06.2021, 14:32, Разное
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Популярная российская певица Кристина Орбакайте расплакалась, когда вспомнила о борьбе с гражданским мужем Русланом Байсаровым за сына Дени. В рамках документального фильма «Главная роль» артистка пояснила о сложном периоде в своей жизни.
Орбакайте назвала Дени очень дипломатичным человеком. Она не верит, что вырастила такого хорошего сына. Для каждого человека наследник артистки находит доброе слово. Раньше складывались довольно тяжелые отношения, об этом было сказано очень много. Тот период жизни оказался для Орбакайте очень стрессовым. Ей просто хотелось обнять сына, но теперь он с ней, и артистка счастлива.

У Орбакайте есть трое детей. Они появились на свет от разных отцов. Своих наследников артистка назвала подарками судьбы. Орбакайте сравнила старшего сына Никиту Преснякова с принцем Гарри. Он очень похож на него поступками и суждением. Старший наследник быстро стал самостоятельным, нашел свой путь.

Напомним, что у Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова была самая настоящая война за сына. Они долгое время решали, с кем будет жить их сын после расставания, пишет «Телепрограмма».



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