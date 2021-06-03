 

“Все по-честному”. Приходько рассказала, какие пластические операции сделала на лице

03.06.2021, 14:30, Новости дня
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“Итак, все по-честному, как и обещала. Что я делала со своим лицом? Ничего! (…) Знаю, найдутся, кто скажет: “Ой, не надо лапшу на уши”. Серьезно, вы же знаете меня, я за свои слова всегда в ответе! Никаких ботоксов, подтяжек и растяжек на мне сейчас нет. Губы тоже не колола! Хотя очень хочу подправить асимметрию со временем. Ну, нет в мире женщины, которая будет всегда довольна собой”, – написала она.

Певица подчеркнула, что она не против косметологов, ухода за собой и различных уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто когда хочется.

“Это ваша жизнь, ваши решения и ваши деньги! Не смотрите на других, принимайте решения так, чтобы было хорошо вам! Не ради кого-то, а в первую очередь ради себя любимой”, – написала она.

По словам Приходько, сейчас ей хочется быть естественной.

“Мне это ближе. Я за адекватное настоящее взросление. Вы думаете, меня обижали слова под постом тех, кто говорил, что я выгляжу старше, чем мне есть? Да ради Бога! Я-то себе нравлюсь, просто не выспавшаяся немного”, – отметила она.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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