 

“Ах, он снова как Робби из 90-х”. Робби Уильямса побрили налысо в прямом эфире. Видео

03.06.2021, 14:30, Новости дня
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 “Когда дело доходит до его волос, все или ничего… Видимо, теперь ничего. Кто следующий?” – написала под видео 42-летняя Филд.

На видео пара сначала стоит на балконе собственного дома, а после начинает парикмахерские процедуры. При этом 47-летний Уильямс послушно наклоняет голову в нужную сторону, чтобы супруге было удобно орудовать машинкой для бритья.

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A post shared by Ayda Field Williams (@aydafieldwilliams)

В комментариях под постом, который набрал свыше 25 тыс. лайков, поклонники уверяют, что так Уильямс выглядит намного моложе.

“Ха-ха, собираюсь сделать то же самое сегодня!” – написала канадская спортивная телеведущая и актриса Рене Пакетт.

“Ах, он снова как Робби из 90-х”, – оставила комментарий женщина под ником jonsey77xx.

“На 20 лет моложе!” – убежден пользователь sweetboudoir_photography.

Контекст:

Робби Уильямс и Айда Филд поженились в 2010 году после четырех лет романтических отношений.

Супруги воспитывают четырех детей – дочь Теодору Роуз Уильямс (2012), сына Чарлтона Валентина (2014), дочь Колетт Джозефин (2018) и сына Бо Бенидикта Энтовена Уильямса (2020). Младшие дочь и сын Уильямса и Филд появились на свет благодаря суррогатной матери. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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