 

Треть украинцев столкнулись с уменьшением зарплаты из-за эпидемии коронавируса – опрос

03.06.2021, 14:30, Новости дня
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В то же время 53,6% опрошенных отметили, что эпидемия никак не отразилась на уровне их заработной платы.

При этом 3,3% респондентов заявили, что во время эпидемии их зарплата выросла.

Еще 5,8% опрошенных – не смогли определиться с ответом.

Как отмечают социологи, об уменьшении зарплаты чаще говорили работники частного сектора, чем государственного (40% и 26% соответственно), о том, что она не изменилась – 52% и 67%, что она выросла – 3% и 4%. Также об уменьшении зарплаты заявляли 61% тех, кто работает на временной основе, и 31% тех, кто работает на постоянной основе.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Для предотвращения распространения коронавируса в Украине ввели карантин. Во время локдаунов в стране ограничивали работу государственных и частных предприятий, а также субъектов предпринимательской деятельности. Последний раз Кабмин продлил карантин до 30 июня. 

28 мая Государственная служба статистики Украины сообщала, что в апреле реальная заработная плата в Украине выросла на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 тыс. грн). По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы снизился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по отношению к апрелю 2020 года) вырос на 29,8%”, – отметили в Госстате.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 209 417 случаев коронавирусной инфекции, скончались 50 959 пациентов с COVID-19, выздоровел 2 072 091 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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