Концерты, скачки, цирковые шествия. Как Великобритания будет праздновать 70-летие правления Елизаветы II

“Королева будет отмечать свой платиновый юбилей со 2-го июня по 5 июня 2022 года. Выходные предоставят возможность людям по всей Великобритании собраться вместе, чтобы отпраздновать эту историческую веху”, – говорится в публикации.

2 июня, в первый день праздничных мероприятий в Уайтхолле состоится торжественная смена караула с участием 1400 солдат, 200 коней и 400 оркестрантов. В ночь на 3 июня по всей стране загорятся “платиновые маяки”. Впервые их зажгут также в столицах стран Содружества.

3 июня запланирован благодарственный молебен в соборе Святого Павла. Следующий день королева вместе с членами семьи проведет на Эпсомском дерби, а вечером состоится концерт, участников которого пока не назвали.

5 июня, в последний день мероприятий в королевском дворце состоится юбилейный обед, а на площади возле него пройдет торжественное шествие с музыкой, карнавальными костюмами, театрализованными и цирковыми номерами. Елизавета II планирует посетить все мероприятия за исключением последнего.

Ранее Букингемский дворец анонсировал проведение акции “Посади дерево к юбилею”.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля. После отпевания гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

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