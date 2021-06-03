 

Мнение: А Б.Гейтс то не “сэр”, он только по четным “лыцарь”…

03.06.2021, 14:16, Разное
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Источник: Достало



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