 

Кириенко: Лекции марафона “Новое Знание” набрали более 70 млн просмотров

03.06.2021, 14:14, Разное
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3 июня, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что довольно сложные лекции, прочитанные в рамках форума “Новое Знание” посмотрели в Интернете более 70 миллионов раз, хотя никто за это не ставит оценки.

“За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 миллионов раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции”, – подчеркнул Кириенко.

Сергей Кириенко уверен, что приведенные данные идут вразрез с мнением о неготовности представителей молодежи изучать материалы серьезного характера. Политик назвал чушью тезис, что для поколения Тиктока нужно уложиться в 30 секунд, максимум – в минуту и еще потанцевать под музыку, чтобы о чем-то поговорить. Кириенко отметил, что школьники и студенты с большим интересом слушают полуторачасовые сложные лекции ученых.

Кроме того, Сергей Кириенко заявил об актуальности марафонов, в рамках которых общество “Знание” проводит тематические лекции. В такие проекты вовлечена вся страна. Политик подчеркнул, что у любого человека в регионе есть возможность подключиться и выбрать интересующую его тему. Примечательно, что заявки на темы в общество “Знание” присылают сами школьники и студенты.



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