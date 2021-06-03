Московские врачи применят в исследованиях искусственный интеллект

Искусственный интеллект способен обработать рентгеновские снимки и выделяет области, на которые стоит обратить особое внимание. Таким образом новая технология может помочь столичным медикам быстрее выявлять остеопороз и ишемическую болезнь сердца.

Специальный алгоритм будет широко внедряться в течение всего года. Врачи смогут применить новые технологии, чтобы значительно упростить исследовании по 13 направлениям. Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что на данным момент искусственный интеллект применяется уже в четырех направления.

“Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного интеллекта по новым направлениям — результат планомерного развития единой цифровой платформы здравоохранения. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу”, – подчеркнула Ракова.

По словам заместителя мэра Москвы, к концу года столичные медики смогут применять искусственный интеллект для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки. Это позволит диагностировать эмфизему легких, аневризму грудного отдела аорты и легочную гипертензию. Для диагностики инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера новые технологии применят при проведении КТ и МРТ.