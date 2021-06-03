Virgin Galactic отправит Келли Герарди в космос в рамках специальной исследовательской миссии

У Virgin Galactic появился новый заказчик: Международный институт астронавтических наук (IIAS), который будет летающим исследователем, ученым-гражданином и влиятельным лицом STEM Келли Герарди на предстоящем специальном запуске Virgin Galactic. Во время своего полета Джерарди проведет ряд экспериментов, направленных на изучение медицинских технологий, включая новую систему биомониторов для изучения воздействия космических полетов на космонавтов в режиме реального времени.

Герарди уже совершал несколько предыдущих параболических исследовательских полетов, которые представляют собой полеты на высотных самолетах, имитирующих условия пониженной гравитации в космосе. Однако это будет ее первая поездка в космос, и этот переход иллюстрирует те преимущества, которые Virgin Galactic надеется предложить исследователям, которые ранее проводили свою работу в смоделированных условиях невесомости.

Система биомониторов, которую будет тестировать Герарди, была разработана канадским стартапом Hexoskin совместно с Канадским космическим агентством и представляет собой набор носимых датчиков, получивших название Astroskin, которые предназначены для мониторинга воздействия запуска, снижения гравитации, входа в атмосферу и посадка для тех, кто совершает полеты в космос. Другой эксперимент, который проведет Джерарди, будет проверять гидродинамику, чтобы дать информацию о конструкции увлажнителей и шприцев, предназначенных для использования в космосе.

Virgin Galactic ранее заказывала аналогичные миссии, в том числе специальный полет для ученого Алана Стерна, который будет проводить эксперименты от имени НАСА и Юго-западного исследовательского института. Большое внимание компания уделяет полетам в космическом туризме для оплаты частных космонавтов, но потенциал для коммерческих исследований — еще один ключевой компонент в ее общей структуре бизнеса.

—