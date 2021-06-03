Маллет, шегги или пикси: как выбрать прическу, цвет и продукты для ухода за волосами женщинам в возрасте от 20 до 50 лет

Наконец-то наступило лето. У многих женщин возникло желание сделать новую стрижку, подобрать другую прическу или просто изменить цвет волос, чтобы немного оживить свой образ. Серджио Карлуччи, соучредитель Toni & Guy Italia, рассказал о самых популярных тенденциях на сегодняшний день. Действительно ли кудри – это актуальный сейчас тренд? Какую сушку лучше предпочесть: эффект мокрого или сухого локона, а может, супергладкие волосы? Специалист также объяснил, как выделить лицо в соответствии с вашим возрастом.

Идеи для женщин в возрасте от 20 до 40 лет

В возрасте от 20 до 40 лет лучше всего делать такие прически: боб, шэгги, маллет. Предпочтение стоит отдавать естественному цвету волос или насыщенным оттенкам.

“Исходя из предположения, что каждая женщина уникальна, обычно в наших салонах Toni & Guy мы не думаем об их возрасте, а реализуем уникальные идеи, чтобы подчеркнуть подлинную красоту каждой клиентки. Тем не менее мы могли бы сказать, что в возрасте от 20 до 40 лет лицо и волосы выглядят очень свежо, и потому им подходят смелые стили. Мы больше склонны делать длинные прически, они лучше всего выделяют лицо”, – рассказал Серджио Карлуччи.

Довольно стильно и актуально смотрятся кудрявые объемные волосы.

В возрасте от 20 до 40 лет выбор цвета тоже должен быть смелым. Предпочтение следует отдавать насыщенным оттенкам для того, чтобы лучше подчеркнуть достоинства лица. В основном предпочтительна естественная укладка, а сушка зависит от стрижки и структуры прядей. В зависимости от типа волос также важно правильно подобрать средства для предварительного ухода, укрепляющие волосяную луковицу спреи и полирующие средства.

Для женщин старше 50 лет

Для женщин старше 50 предпочтительна стрижка пикси и надлежащий уход за волосами.

“Женщинам старше 50 лет стоит обратить внимание на стрижку пикси. Парикмахеру зачастую приходится иметь дело с волосами, которые далеко не всегда густые, поэтому в отношении дам такого возраста мы часто выбираем остроумные стили, такие как более-менее короткие стрижки пикси. Хотя этот выбор, конечно, делается в зависимости от характеристик и пожеланий клиентки”, – объясняет Серджио Карлуччи.

В этой возрастной группе также важно сосредоточиться на уходе за волосами с использованием средств против выпадения. Не реже двух раз в год проводить укрепление волос курсом. Важно ухаживать за длиной, что предполагает использование кератиновых масок.

“Я рекомендую максимально естественную укладку. Что касается сушки, дамам зрелого возраста подойдет эффект мокрых локонов”, – отмечает Серджио.

Он также рассказал, что важно придать волосам блеск, иначе они могут выглядеть неопрятными. Необходимые продукты по уходу в данном случае – это те, которые служат для объема.

Дополнительные советы для всех возрастов

Серджио Карлуччи также подчеркивает, что вне зависимости от возраста женщины не должны забывать регулярно делать питательные маски для волос, кроме того, не пренебрегать уходом за кожей головы. Что касается используемых косметических средств, они должны быть натуральными, без агрессивных химических компонентов.