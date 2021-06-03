 

Ученые обнаружили, что у людей есть генетическая предрасположенность к занятиям спортом

03.06.2021, 13:42, Новости дня
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Ученые из Соединенных Штатов решили найти ответ на вопрос: почему одним людям занятия спортом приносят намного больше пользы, чем другим? Для этого была собрана большая группа добровольцев – 650 человек.

Сначала все они вели малоподвижный образ жизни. Затем, по плану эксперимента, добровольцы начали интенсивно заниматься физическими упражнениями. Ученые же исследовали реакцию организма, собирая максимум данных.

В результате был обнаружен особый белок, который позволяет быстро адаптироваться к резким изменениям физической активности. Исследователи сделали вывод, что спортивная выносливость части людей – это результат генетической предрасположенности к большим физическим нагрузкам.



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