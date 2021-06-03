На Каспии обнаружен крупнейший оползень

Уже седьмой год турецкие и французские ученые наблюдают за движением крупнейшего оползня на берегу Каспийского моря в Кара-Богаз-Гола. Речь идет о движении со средней скоростью два с половиной сантиметра в год целых десяти кубических километров породы!

По словам исследователей, на сегодня это крупнейший из известных активных оползней. В будущем он моет полностью изменить подводный рельеф на Каспии, а также, возможно, позволит водам самого большого бессточного озера на планете хлынуть в Черное море.

Кстати, такое уже происходило в прошлом, когда уровень воды в Каспии из-за тектонических сдвигов повысился на 50 метров. По некоторым данным, выход в Черное море мог существовать еще 11 тысяч лет назад, хотя 70 тысяч лет назад Каспий также был озером.