 

Кремль рассказал об интересе Путина к матчам сборной РФ на Евро

03.06.2021, 13:40, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин будет следить за матчами российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«За матчами нашей сборной будет следить вся страна. И, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно. И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе сборная РФ сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).



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