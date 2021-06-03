 

МИД рассказал о решении Судана по российской базе на Красном море

03.06.2021, 13:40, Новости дня
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Судан еще не принял решение о пересмотре соглашения по российской базе на Красном море, так что Москве и Хартуму еще предстоят переговоры по данной теме, сказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Решение (по российской базе суданской стороной) пока не принято, потому что соглашение, которое подписывалось, не вступило в силу, поэтому не завершено его согласование. Поэтому, я думаю, что (согласование) продолжится, потому что они говорили, что их не устраивает новое руководство, которое пришло после свержения (президента Судана) Омара аль-Башира. Поэтому еще предстоит поговорить», – передает РИА «Новости» слова Богданова на полях Петербургского экономического форума.

Отвечая на вопрос, были ли между Москвой и Хартумом контакты по данной теме, Богданов ответил положительно. «Конечно, у нас ведь был визит заместителя министра обороны в Хартум. Процесс идет… Если что-то (суданскую сторону не устраивает), а не всё, то предстоят еще контакты», – подчеркнул российский дипломат.

Ранее начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн объявил о намерении пересмотреть решение в связи с тем, что документ был принят предыдущим правительством, но не ратифицирован парламентом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва видела заявление Судана о намерении пересмотреть решение по военной базе, обсуждение идет по дипломатическим каналам.

Востоковед Игорь Герасимов рассказал газете ВЗГЛЯД, что власти Судана пытаются выторговать себе наилучшие условия, поэтому маневрируют между интересами разных стран.



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