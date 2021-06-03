 

Военный эксперт раскритиковал данные о первом самовольном убийстве дроном человека

03.06.2021, 13:40, Новости дня
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«Пока искусственный интеллект неспособен самостоятельно оценивать обстановку на поле боя. А именно это является характерным признаком человеческого мышления», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения о том, что турецкий квадрокоптер Kargu-2 впервые в истории самовольно убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году.

«В докладе специалистов ООН речь идет не о беспилотнике как о частном элементе, а о системе таких вооружений, которые самостоятельно принимают решение о поражении цели. А такие системы уже давным-давно существуют. В их числе можно назвать противокорабельные ракеты и другие виды вооружений авиационного базирования», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

По его словам, такие вооружения атакуют не конкретную цель, а запускаются в район боевых действий и на основании заданных алгоритмов поиска и селекции мишеней самостоятельно определяют цель и поражают ее. «По принципам применения – это абсолютный аналог того, что перечислили специалисты ООН, когда обеспокоились самостоятельным выбором целей турецким БПЛА», – добавил Мураховский.

Что касается применения искусственного интеллекта в вооружениях, то здесь наблюдается отсутствие четких определений и рамок самого понятия. «Если под искусственным интеллектом понимать рекурсивные нейросети с глубинным обучением – это одно. А если говорить об алгоритмах обработки информации, которые также давно используются в военном деле – это совсем другое», – объяснил Мураховский.

«Пока искусственный интеллект неспособен самостоятельно оценивать обстановку на поле боя. А именно это является характерным признаком человеческого мышления», – заключил эксперт.

Ранее журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН сообщил, что военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году.

Уточняется, что дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщал «Коммерсант».

Позже военный эксперт Вадим Козюлин в интервью Business FM заявил, что проведение подобных операций было возможным еще несколько лет назад. «Существуют аппараты, которые в основном используются для охраны границ. Это автоматический пулемет, который может самостоятельно распознавать противника и уничтожить его тоже самостоятельно», – отметил Козюлин.

В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



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