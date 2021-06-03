Джетлаг. Почему мы страдаем на Мальдивах и что с этим делать



1

минута

Почему появляется джетлаг?

Симптомы синдрома смены часовых поясов развивается в первую очередь потому, что циркадные ритмы человека (привычный режим сна и бодрствования, «внутренние часы») не совладают с фактическим временем в месте, в которое он прилетел. Например, когда в Доминиканской республике 10 утра, в Москве 5 часов вечера. Далеко не каждый человек может легко настолько радикально перестроить режим.

Еще одна возможная причина некоторых симптомов джетлага – факторы, которые действуют на нас в самолете. К ним относятся изменение давления и сухой воздух (он может провоцировать обезвоживание). Это действие не связано с часовыми поясами.

К факторам риска синдрома смены часовых поясов относят полеты в восточном направлении, частые перелеты, пожилой возраст, употребление алкоголя, плохой сон до вылета, стресс. Вероятность джетлага растет с увеличением количества пересеченных часовых поясов.

Как проявляется джетлаг

К основным симптомам относят:

сложности с засыпанием ночью и с пробуждением – утром;

усталость и истощение;

трудно бодрствовать в течение дня;

плохое качество сна;

снижение памяти и способности к концентрации.

Кроме того, могут наблюдаться эмоциональная нестабильность, физическая слабость, общее недомогание, снижение аппетита, тошнота,

Как бороться с джетлагом?

Лекарства от синдромс смены часовых поясов нет. Американские Центры по контролю и профилактике болезней рекомендуют за несколько дней до путешествия попытаться начать приспосабливать свои циркадные ритмы к времени вашего пункта назначения. В случае планирования полета на запад, можно попробовать ложиться на 1-2 часа позже, чем обычно, на восток – на 1-2 часа раньше.

Избежать расстройство циркадных ритмов или облегчить его проявления помогут следующие советы: