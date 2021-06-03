Учёные назвали пользу спортивного обруча для здоровья

Во время коронавирусной пандемии многие заинтересовались кручением спортивного обруча, поскольку с ним можно тренироваться, не выходя из дома. Зарубежные учёные назвали пользу хулахупа для здоровья человека.

Исследователи Немецкого спортивного университета Кельна отмечают, что хулахуп – это тренировочное устройство, и занятия с ним очень полезны: они помогают уменьшить количество жира на животе. Также, крутя обруч, человек тренирует мышцы пресса, спины, ягодиц и бёдра. Ежедневно необходимо заниматься по 10-15 минут в режиме интервальных тренировок, то есть, делать короткую паузу через каждые 30-45 секунд.

Обруч – это убийца калорий, согласно исследованию Канадских учёных, представляющих Университет Ватерлоо, хулахуп при правильном использовании становится настоящим сжигателем жира и помогает сделать талию уже. Добровольцы, которые тренировались с обручем в течение 45 дней, потеряли около трёх сантиметров в талии и 1,4 см в бёдрах.

Эксперты советуют новичкам выбирать не слишком тяжёлые обручи, а ещё лучше попеременно крутить хулахупы разного веса и толщины. Это поможет не только улучшить фигуру, но и сердечно-сосудистую систему.

Источник: www.medikforum.ru