Сергей Шнуров ушел с вечеринки ПМЭФ из-за родов молодой супруги

Сергей Шнуров покинул вечеринку, устроенную организаторами ПМЭФ. Причиной внезапного ухода с мероприятия стали роды молодой супруги музыканта.

В эти дни в Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. Среди его гостей оказались не только известные финансисты и бизнесмены, но и блогеры, а также музыканты. Пригласили устроители мероприятия и рокера Сергея Шнурова. Однако визит на столь престижный форум для основателя рок-группировки «Ленинград» был недолгим. Прямо во время вечеринки, организованной для делегатов ПМЭФ, артист сорвался со своего места и экстренно покинул зал ресторана Royal Beach на Крестовом острове. Как оказалось, причиной такого решения стали начавшиеся роды у его молодой жены.

С Ольгой Абрамовой музыкант состоит в браке с 2018 года. Это четвертая жена рокера, о грядущем пополнении в семье он публично заявил в декабре минувшего года. При этом экс-участник «Ленинграда» уже воспитывает двоих детей, дочь Серафиму и сына Аполлона, 1993 и 2000-го года рождения, рождённых в союзах с Марией Исмагиловой и Светланой Костицыной. Несмотря на восемь лет, прожитых с Матильдой Мозговой, детей у пары не было.

В рамках Петербургского международного экономфорума Сергей Шнуров представил свой новый коллектив «Зоя». Предыдущий проект, имеющая огромную популярность, группа «Ленинград», завершила свою деятельность в конце 2018 года. Как сообщают «Народные новости России», 47-летний артист занят сейчас новыми проектами и работой в телевизионных талант-шоу.

Источник: nation-news.ru