Пугачева рассказала, почему расставалась со своими мужьями

По словам Пугачевой, она не хотела, чтобы Орбакайте стала певицей.

“Это кажется, что все хорошо – блесточки, тебя все знают, ты машешь ручкой, улыбаешься. Это очень тяжелая жизнь. Очень много жертв надо принести, чтобы чего-то там добиться. Во-первых, ты не знаешь дома – ты сидишь на чемоданах. [Во-вторых], ты не можешь создать нормальную семью. Потому что это или должен быть человек, который с тобой работает, или “досвидос” – а что делать, если кто не выдерживает. И особенно, если муж не развивается вместе с тобой, то ему очень тяжело осознавать, что рядом супруга растет, становится все выше и выше. И я это прекрасно понимаю. Мне приходилось, так сказать, освобождать [их] от этих мук”, – заявила Пугачева.

Контекст:

Пугачева родилась в 1949 году в Москве. Она – советская и российская певица, продюсер. В 2010 году артистка объявила о завершении гастрольной деятельности, но продолжает записывать песни и принимает участие в шоу.

Пугачева была замужем пять раз. Ее первый супруг – литовский цирковой артист Миколас Орбакас. В этом браке Пугачева родила дочь Кристину Орбакайте (1971). Вторым мужем Пугачевой стал режиссер Александр Стефанович, а третьим – продюсер Евгений Болдин. Российский певец Филипп Киркоров был четвертым мужем артистки.

В декабре 2011 года Пугачева зарегистрировала брак с Галкиным. У пары есть двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. В сентябре 2021 года им исполнится восемь лет. Детей выносила и родила суррогатная мать.

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