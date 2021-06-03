 

СБУ заблокировала масштабную схему фальсификации результатов ПЦР-тестов на COVID-19

03.06.2021, 13:34, Новости дня
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Отмечается, что дельцы “предлагали” клиентам готовые ПЦР-тесты с “негативным” результатом. Злоумышленники подделывали также QR-коды, бланки и печати действующих учреждений, которые делают лабораторные исследования.

“Фальсифицированные документы использовались для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину”, – говорится в сообщении.

Справку стоимостью от 600 до 800 грн злоумышленники подделывали в течение суток. В месяц дельцы изготавливали до 200 таких документов, рассказали в СБУ.

Во время шести обысков правоохранители изъяли официальную документацию, фальшивые справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия, подчеркнули в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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