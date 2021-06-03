Из Непала эвакуировали украинцев, которые не могли вернуться из-за карантина – МИД

“При содействии посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 – спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines. В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина. Все наши граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже выехали из Непала”, – сказал он.

По данным МИД Украины, в Непале остается немногим более 20 украинцев, 10 из них находятся в высокогорных районах азиатской страны. Связь с ними поддерживают украинские дипломаты.

Николенко отметил, что с 1 июня Непал можно покинуть регулярными авиарейсами в Гуанчжоу (Китай), Доху (Катар) и Стамбул Турция).

Контекст:

Международное сообщение Непал закрыл 6 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. У четырех из 107 украинцев, которые остались на территории этой страны, обнаружили COVID-19.

12 мая Николенко сообщал, что украинцы, которые застряли в Непале – в основном альпинисты и туристы.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания 17 мая поручил найти возможность оперативно вернуть украинских граждан из Непала домой.

18 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что 43 из 107 украинцев, которые не могут покинуть Непал из-за приостановки международного авиасообщения до 31 мая в связи с карантинными ограничениями, уже купили билеты на рейсы из страны.

—