Мнение: Троянские пупыри

Снимаю шляпу перед западными пропагандистами. Своё дело они знают туго. На прикреплённой к посту картинке скриншоты сайтов российских магазинов, Озона и Вайлдберрис. На скриншотах модная у молодёжи штучка под названием «По́пыт», она же пыркалка, она же пупырка. Как ясно из фото, это резиновая игрушка с щёлкающими пупырями: на них надо давить пальцем, чтобы они щёлкали. Примерно как с лопающимися пузырями упаковочной плёнки, только проще.

Известный всем аналог пупырки — спиннеры из 2017 года. Они так быстро стали популярными, что бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко даже предложил исследовать их поподробнее на предмет вреда для детской психики. Никакого вреда, насколько я знаю, не обнаружили, и вскоре волна спиннеров схлынула сама собой. Потом ещё на протяжении нескольких лет я заезжал на заправку Шелл рядом с офисом, и каждый раз удивлялся наличию спиннеров на витрине. С 2018 года их никто не покупал, однако они продолжали занимать место, так как корпоративные правила не предусматривали возможности списать немодный товар.

Теперь тот же цикл повторяют пупыри. Цитирую:

https://tjournal.ru/internet/377160-beskonechnaya-pupyrka-chto-za-antistress-igrushki-pop-it-i-simpl-dimpl-i-kak-oni-stali-populyarny-blagodarya-tiktoku

И поп-иты, и симпл-димплы давно продавались в магазинах, но в 2021 году начался бум продаж, который вышел на пик началу мая. О популярности игрушек стали рассказывать австралийские и британские СМИ: школьники стали раскупать антистресс-аксессуары в онлайне и офлайне, а местные производители пообещали нарастить производство. Продавцы сравнивают уровень интереса со спиннерами и желеобразными слаймами — другим популярным детским увлечением.

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Популярность этих игрушек — заслуга тиктока. У роликов с хэштегом #popit уже 2,5 миллиарда просмотров, у #popits и #popitasmr — 176 и 45 миллионов соответственно. В тысячах роликов пользователи показывают игрушку, хвалят её «антистрессовые» качества и даже рассказывают, как сделать похожую своими руками. В России поп-иты тоже популярны — 120 миллионов просмотров у тега #попит . Видео про Simple Dimple тоже насчитывают десятки миллионов просмотров.

Пока что никакой западной пропаганды не видно, верно? Я тоже не видел, покуда не получил письмо от внимательного читателя. Читателю пришло в голову пересчитать цвета радуги на пупырке и задуматься: почему их шесть, а не семь. Несложно заметить, что расцветка модной игрушки, которую раскручивают через молодёжные соцсети, до степени смешения похожа на флаг известной западной организации. За рубежом этот флаг стал символом борьбы против традиционных ценностей. Вот типичная сценка из цикла «их нравы» — неравнодушные люди дружно закрашивают из баллончиков осквернённый пропагандой асфальт:

https://9gag.com/gag/a3E2QAe

Популярность пупырок растёт. С их помощью радужный флаг уже заполонил прилавки детских магазинов по всему миру: даже в странах, в которых подобная пропаганда законодательно запрещена. Пока что спасают ситуацию только китайцы. Так как внимательность и аккуратность не входят в число национальных особенностей китайских производителей, они иногда путают цвета, а иногда даже добавляют на радугу «лишний» цвет, делая её обычной семицветной радугой. Вместе с тем большая часть пупырок в магазинах по-прежнему имеет расцветку знаменитого флага.

Случайное ли это совпадение? Не думаю.