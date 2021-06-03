Учения НАТО демонстрируют военную мощь альянса перед встречей Путина и Байдена

Почти два десятка кораблей союзников по НАТО приступили к учениям у берегов Португалии, отрабатывая предстоящий поход в Чёрное море. Эти манёвры призваны продемонстрировать Москве военную мощь альянса накануне встречи президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, пишет Daily Mail.



Reuters

Авианосец королевских ВМС Великобритании под названием Queen Elizabeth во главе 19 других кораблей стран — членов НАТО в настоящее время участвует в учениях у берегов Португалии, отрабатывая предстоящий поход в Чёрное море. Все эти морские манёвры НАТО призваны продемонстрировать военную мощь альянса накануне предстоящей встречи президентов США и России, которая состоится в середине июня в Женеве, пишет Daily Mail.

Командование НАТО утверждает, что военные учения при участии около девяти тысяч военнослужащих из разных стран «не направлены конкретно против России», а сосредоточены на укреплении влияния в Черноморском регионе. В свою очередеь, Москва также недавно отправляла туда «многотысячную группировку войск» и проводила там манёвры вплоть до середины апреля, говорится в статье.

К авианосцу Queen Elizabeth стоимостью около трёх миллиардов фунтов стерлингов, который является гордостью королевских ВМС, присоединились также корабли из США и восьми других стран для участия в учения под названием Steadfast Defender (в переводе «Стойкий защитник»). Морские манёвры НАТО стартовали в прошлую пятницу у берегов Португалии, а завершатся учениями сухопутных сил, которые будут проходить в Черноморском регионе в июне, поясняет автор.

Этой армаде НАТО, в состав которой вошли подводные лодки, эсминцы и фрегаты, оказывают мощную поддержку с воздуха новые истребители-невидимки F-35 британских королевских ВВС, а также португальские F-16, испанские F-18 и массивные патрульные противолодочные самолеты США типа Poseidon и Orion. Эта демонстрация силы со стороны НАТО проходит на фоне усиления напряжённости в отношениях с Россией, отмечается в статье.

Сменив на посту президента Дональда Трапма, внешняя политика которого у многих вызывала вопросы, новый американский лидер Джо Байден выступил с посланием: «Пора напомнить всем, кто мы такие», — пишет Daily Mail. В свою очередь, глава МИД Великобритании Доминик Рааб также готовится дать отповедь «агрессивному поведению» Путина на саммите НАТО, поясняет автор.

«Демократические ценности подверглись нападению, свидетельством чему являются агрессивные действия РФ в отношении Украины и нападение Лукашенко на гражданскую авиацию», — заявил накануне Рааб. «Британская поддержка трансатлантического альянса является непоколебимой, поскольку Соединённое Королевство вносит большой вклад в укрепление НАТО. Мы будем работать с членами альянса и партнерами ради защиты наших союзников и ценностей», — также подчеркнул британский министр иностранных дел.

Нынешние учения НАТО проходят одноврменно с первым большим морским походом британского авианосца Queen Elizabeth, сообщается в статье. В ближайшие полгода в рамках этого похода Queen Elizabeth побывает примерно в 40 странах, демонстрируя всему миру, что Великобритания даже после брексита «остаётся мировой сверхдержавой», подчёркивается в статье.

Великобритания была «главной боевой союзницей» США в Ираке и Афганистане, а также вместе с Францией являлась «основной военной силой Евросоюза» до того момента, как её жители проголосовали в 2016 году за выход из состава ЕС, поясняет автор. И это вызвало «ряд вопросов о её роли в мире», отмечает Daily Mail.

«Отвечая на эти вопросы, Лондон в конце прошлого года объявил о самых крупных со времён холодной войны военных расходах — и с тех пор расхваливает боевую мощь Queen Elizabeth», — говорится в статье. У Великобритании, как и у Китая, сейчас два авианосца. Однако это практически «ничто» по сравнению с американцами, у которых их насчитывается 11, подчёркивает автор.

Британский авианосец будет проводить манёвры вместе с кораблями из США, Сингапура, Японии и Южной Кореи, и совершит морской поход общей продолжительностью почти семь месяцев. Во время этого похода, общий маршрут которого составляет около 26 тысяч морских миль, авианосец также будут сопровождать два эсминца, два фрегата, одна подводная лодка и два вспомогательных судна.

Кроме того, к этой группе присоединится американский эсминец и фрегат из состава ВМС Нидерландов, пишет Daily Mail. А на борту авианосца Queen Elizabeth, водоизмещение которого составляет 65 тысяч тонн, находится восемь британских F-35B и 10 американских F-35, плюс подразделение из 250 американских морских пехотинцев и его собственный экипаж численностью 1700 человек.

И это является «исключительно мощным заявлением», уверен командир корабля коммодор Стив Мурхаус. «Это показывает, что у нас глобальные военно-морские силы, и что мы хотим вернуться на свои позиции. Наша цель — показать, что данный поход является составной частью постоянного британского присутствия в этом регионе», — заявил коммодор, комментируя политику Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе, включающем также Индию и Австралию, пишет Daily Mail. Лондон стремится укрепить своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе при поддержке Евросоюза и НАТО, в противовес усиливающемуся влиянию Китая, поясняет автор.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также считает, что масштабные морские манёвры подают важный сигнал всем «вероятным противникам» о готовности альянса дать мощный ответ. «НАТО защищает всех наших союзников, а эти учения свидетельствуют о нашей способности перебрасывать через Атлантику и через Европу большое количество войск и боевой техники, а также демонстрировать военно-морскую мощь», — подчеркнул Столтенберг во время посещения авианосца Queen Elizabeth.

Задача первого этапа учений заключается в защите подводных кабелей, по которым осуществляется передача коммерческих данных и связь между США и Европой, поясняется в статье. При этом эффективное взаимодействие между разными подразделениями союзников обеспечивают два новых командных центра НАТО: один из них располагается в Норфолке, штат Виргиния, а второй — в немецком Ульме.

Представители Североатлантического альянса утверждают, что РФ наносит на карту маршруты пролегания этих кабелей, но при этом способна затаить и «более зловещие» намерения. «Мы все убаюкали себя мыслями о том, что Атлантика — это безопасный регион, где не бывает ничего плохого, и что мы можем спокойно пользоваться ею как свободной морской магистралью. Но есть страны, наносящие эти кабели на карту. Возможно, они занимаются еще чем-то не очень хорошим. Мы должны об этом знать и реагировать», — заявил в этой связи вице-адмирал США Эндрю Льюис, командующий морской базой в Норфолке.

В 2018 году руководство НАТО выступило с инициативой по существенному увеличению расходов, стремясь «воспрепятствовать дальнейшему проникновению Путина в Европу», подчёркивается в статье. Представители Североатлантического альянса заявляют при этом, что политика в отношении РФ строится на двух основах: мощное военное сдерживание и диалог. «Однако встречи на высоком уровне между двумя давними врагами случаются редко, а европейские руководители утверждают, что Путин становится все более самовластным и отдаляется от Запада», — отмечает автор.

14 июня этого года Столтенберг будет председательствовать на саммите НАТО в Брюсселе, в рамках которого американский президент Джо Байден намерен вместе с европейскими союзниками «положить начало новой эпохе трансатлантического сотрудничества», пишет Daily Mail. Причём это происходит в тот момент, когда американские войска завершают свою самую длительную миссию в Афганистане, а напряжённость в отношениях с Россией и Китаем продолжает нарастать, заключает автор.