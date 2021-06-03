Сотни тонн химоружия и старых боеприпасов продолжают отравлять Балтийское море

Учёные использовали подводный беспилотник для исследования свалки боеприпасов у берегов Германии в попытке найти способ их нейтрализовать. На дне Балтийского моря ржавеют миллионы снарядов и бомб времён Второй мировой войны, а также сотни тысяч тонн химического оружия, отравляя воду и морских обитателей канцерогенами и другими ядами. И решение этой проблемы до сих пор не найдено, передаёт Euronews.

Контролируемый подрыв — часто самый безопасный способ нейтрализации бесчисленного количества боеприпасов, потерянных в море или намеренно сброшенных на дно в XX веке. Расположение этих смертоносных свалок часто плохо документировано.

По оценкам, только в немецкой части Северного и Балтийского морей ржавеют около 1,6 миллионов метрических тонн обычных и химических боеприпасов.

ДЕНИС ЛОКТЕВ, корреспондент Euronews: По оценкам, только после Второй мировой войны в Балтику было сброшено не менее 50 тысяч тонн химических боеприпасов. Смертоносные яды, такие как иприт, нервно-паралитические и удушающие вещества, попадают в воду, отравляя и без того сильно загрязнённую балтийскую экосистему.

Аарон Бек из центра GEOMAR возглавляет балтийскую экспедицию, изучающую эту угрозу.

ААРОН БЕК, исследователь в области водной биогеохимии: Речь идёт как об обычном тротиле, так и о химическом оружии. Здесь на дне огромное количество взрывчатки, а она содержит генотоксичные, цитотоксичные и канцерогенные вещества. Все эти соединения весьма ядовиты — и в этом главная проблема.

Исследователи используют подводный беспилотник для изучения морской свалки Кольбергер-Хайде недалеко от немецкого города Киль. Только в этой зоне насчитывается около 30 тысяч тонн ржавых морских мин, авиабомб, торпед и других боеприпасов, сваленных в кучи или разбросанных по морскому дну.

ААРОН БЕК: Мы знаем, что химические вещества из боеприпасов попадают в живые организмы. Есть высокая вероятность, что они окажутся в морепродуктах — что в итоге затронет и людей. Но пока мы не очень много знаем об этой стороне проблемы.

Ученые надеются, что составление карт токсичных свалок поможет в будущем найти реальный способ ликвидировать эту угрозу.

Денис Локтев, Euronews, Балтийское море.

Дата выхода в эфир 02 июня 2021 года.