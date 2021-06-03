Мнение: «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах»

(В Живом Журнале данная статья опубликована в ПЯТИ ЧАСТЯХ. )

Эту статью опубликовал только после заявления Д.А. Медведева о том, что «Медведев допустил введение обязательной вакцинации в интересах страны»

В этой статье некоторые из накопленные за многие месяцы материалов:

– по несоответствию статистики коронавируса с реальными данными;

– и по несоответствию официальных заявлений по вакцинации с реалиями

Поэтому все-таки публикую данную Статью, чтобы в случае принудительной вакцинации люди знали, к чему их принуждают.»

******** ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ********

10. К чему весь этот текст?

К тому что стоит, наверное, фильтровать даже официальную информацию по поводу статистики по коронавирусу ( и среди вакцинированных и среди невакцинированных) от коронавируса.

Стоит понимать, что те, кто делает официальные заявления насчет статистики, в первую очередь руководствуются внутриполитическим успокоением населения.

А те, кто делает официальные заявления по результатам вакцинации руководствуются внешнеполитическим продвижением страны на международном рынке медицинских услуг, продвижением в рейтинге политической значимости, а также коммерческими интересами фармацевтических компаний.

Самое главное в понимании: почему может подтасовываться статистика, это то, что население в условиях пандемии ждет реальной помощи от своего государства, вообще от цивилизации в целом. Для этой цели у человечества приспособлена наука и медицина. И вакцина — это единственный механизм борьбы с эпидемиями и пандемиями, который предлагает наука и медицина.

Если вдруг вакцинация не даст желаемых результатов и об этом станет общеизвестно, то получится, что и помощи ждать неоткуда.

Поэтому любое признание вакцин несостоявшимися или не оправдавшими надежды в действии или признание массовых побочных эффектов после вакцинирования лишают население единственной надежды по возврату в устоявшиеся устои жизни (без ограничений в связи с дисциплиной и карантинными мерами)

Именно поэтому многое про вакцины недоговариваются.

Именно поэтому сейчас в конце мая 2021 года (при уровне заболеваемости в Москве 3000 – 3700 человек в день нет строгих карантинных мер), а год назад при меньших уровнях заболеваемости были введены строжайшие карантинные меры, вплоть до обязательной самоизоляции.

С появлением вакцины стало проще управлять общественным мнением. Стало проще свалить вину на пандемию на само население. Ведь всюду, в каждой стране есть убежденные антипрививочники. В случае чего именно их (а не бессилие медицины и науки) объявят виноватыми в очередных витках пандемии. Плюс заявления о том, что и после вакцинации надо носить маски и соблюдать дисциплину. НЕ ТРЕБОВАНИЯ, А МЯГКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Всегда окажутся люди, которые после вакцинации расслабятся в области дисциплины, сочтя эти мягкие рекомендации не имеющими к себе отношение. Вот Вам и вторая категория граждан (в дополнении к антипрививочникам), с помощью которой можно объяснить любой новый всплеск пандемии без какой-либо вины государства.

Реальное Здоровье Населения отходит на второстепенные планы.

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen-pub-og/1371680/pub_5b8bba205533c000b46b59a0_5b8bba205533c000b46b59a1/orig

Увы, все чаще приходят мысли, что такое поведение (ведь на здоровье населения основано и дальнейшее развитие каждого государства) все больше говорит о том, что эти полумеры связаны с очень большой вероятностью ВОЙНЫ в ближайшем будущем. Зачем вводить население в полный пессимизм полной правдой о коронавирусе. ВОЙНА и так все расставит по своим местам.

11. Пойманный на лжи в чем-то, чаще всего оказывается лживым и в других эпизодах. При этом с той же мотивацией: ради корысти, из любви к искусству, ради спокойствия близких.

В формируемом общественном мнении те же самые законы. Поэтому вранье или полуправда по поводу вакцинирования (ради корысти фармкомпаний и чиновников, ради побед на политической арене страны, ради формирования иллюзии спокойствия населения) говорят о том, что много какой информации также подается мировому обществу по этой схеме.

Вы даже не представляете в какой иллюзии мы живем, какое количество информации от нас скрыто. При этом принцип «Меньше знаешь, крепче спишь» устраивает не только тех кто скрывает информацию, но и тех от кого скрывается информация, поскольку сразу после восприятия новой реальной информации возникает вопрос: «А что с этим делать? Как это изменить?» На который очень сложно найти ответ.

Однако, если не стремиться к яснопониманию, ответ точно никогда не найдется. Возможно в нашем видовом имени «Человек Разумный» всеобщая разумность и есть ключ к решению многих вопросов. Только не путайте, пожалуйста, мнение науки и мнения в политике с понятием разумность. Не делайте из науки религию, где все то, что написано в учебниках, воспринимается на Веру. Эти учебники давно откорректированы и отцензурированы теми, кто правит военным балом на этой Планете.

12. Вот Вам еще один пример, что нас держат в иллюзии и общество не знает реальную картину. Это статья из РБК. Статья про то, что ОФИЦИАЛЬНЫЕ данные статистики по коронавирусу расходятся больше чем в два раза в зависимости от того, считает Минздрав или считает Росстат. Смертность от коронавируса по данным Минздрава 110 тысяч человек, а по данным Росстата за тот же период 250 тысяч человек.

«Число смертей с COVID-19 в России по данным Росстата. Инфографика»

https://www.rbc.ru/society/01/05/2021/608c64499a7947f3fe7ced4a?from=column_10

«Согласно новым данным Росстата, в России с начала эпидемии коронавируса почти 250 тыс. человек умерли с COVID-19. Это на 140 тыс. больше, чем число смертей, которое приводит оперштаб. Разница объясняется отличиями в методологии»

Вот Вам официальные графики, подтверждающие эти данные:

При этом во всех СМИ обсуждается число 110000 умерших из Минздрава, а не 250000 из Росстата.

И во всю мировую статистику попадают данные НЕ ИЗ РОССТАТА

Например получается, что Россия по смертности от коронавируса на 7 ом месте (на 21.05.2021 – 117739 человек)

( данные из https://yandex.ru/maps/covid19?ll=114.294084%2C28.837436&z=3 )

А где же официальные данные РОССТАТА? Если их использовать, то получается что Россия уже точно обогнала Мексику, а почти сравнялась с Индией.

Значит Россия реально на 3-4 месте в мире по смертности от коронавируса.

И в пересчете на одного жителя в России ситуация почти в 10 раз хуже чем в Индии по смертности.

Про Индию при этом трубят все мировые СМИ, а в России типа все нормально, в стандартных рамках пандемии.

Если брать еще и данные об избыточной смертности в России в 2020 году относительно предыдущих лет, а не только от смертей от коронавируса (даже по данным РОССТАТА), то получается еще более грустная картина. Об этом в другой Большой Обзорной Статье в ТРЕХ Частях «Коронавирус – это лишь верхушка Айсберга болезни Деструкции Живых Тел»

С Уважением.

мамонтенок

******** НАЧАЛО в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАТЬИ ********

******** ПРОДОЛЖЕНИЕ в Статье «Про возрастающие аппетиты фармацевтических монстров и привкус политики в вакцинах» ЧАСТЬ ПЯТАЯ СТАТЬИ ********

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