 

Деревянко осудил попытки разместить фото нацистов в “Бессмертном полку”

03.06.2021, 13:16, Разное
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Двое жителей Оренбургской и Томской областей признали свою вину в попытке записать Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса в ряды “Бессмертного полка”. Они раскаялись в содеянном.

Произошедшим возмутился актер Павел Деревянко. “Портреты этих монстров, которые уничтожили миллионы людей, висят в одном ряду с фотографиями наших дедов, которые защищали нашу родину и воевали против фашистских захватчиков”, – сказал артист.

Он выразил надежду, что виновные в размещении фотографий нацистов будут наказаны. “Насколько нужно не иметь принципов, мозгов, чтобы так поступить”, – сокрушается актер.

Деревянко призвал молодежь жить в соответствии с общечеловеческими принципами. “Давайте будем любить, ценить нашу историю и не позволять всяким нехорошим людям глумиться над ней”. – обратился актер к своим подписчикам в Instagram.

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Публикация от Павел Деревянко (@pablo_derevyanko)

Напомним, что Следственный комитет возбудил в отношении двух россиян и нескольких граждан Украины уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.



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