Богатая в 10 поколениях – Личное мнение

Когда года три назад я приехала с подругами в Лондон, мы все обратили внимание на такую вещь: я могла без труда получить любой столик в любом, даже самом недоступном для ширнармасс ресторане.

Я могла пройти сама и провести с собой девчонок в любой самый закрытый клуб и на любое мероприятие.



Фото: Соцсети

Продавцы в самых люксовых магазинах стелились передо мной независимо от того, во что я была одета.

Подруги таким к себе отношением похвастаться не могли.

В чём причина?

Я не была среди них ни первой красавицей, ни обладательницей самых дорогих украшений. Однако передо мной открывались любые двери, а перед девчонками, если рядом не было меня, эти же самые двери оставались наглухо закрытыми.

Мы долго не могли понять, почему так, пока нас не надоумил один коуч-миллионер, которого освистали в России.«Лена разговаривает, как человек, богатый в 10 поколениях. Перед такими, как она, заискивают».

Это правда. Я действительно разговариваю на английском, как потомственно богатый человек. Да, не англичанка. Да, потомственно богатая (на самом деле, нет, но те, кто передо мной стелились, об этом не в курсе).

А как разговариваете на английском вы? Как колхозники, на которых стюардессы смотрят свысока, даже когда вы летите первым классом? Будто бы вам там — не место.

Это стыдно.

Неужели вам нравится чувствовать себя на деловых переговорах и в поездках заграницу косноязычными лузерами «сбоку припёку»? Нет?

Тогда серьёзно учите английский. Только делайте это там, где языку учат правильно: в онлайн-школе Skyeng.

Там — продвинутые преподаватели со всего мира, прошедшие строгий отбор. Еженедельно школа Skyeng проводит по 500 собеседований, но только 10 из этого безумного числа соискателей получают предложение о работе.

Можете быть уверены: в этой школе вас не будут учить советскому английскому времён железного занавеса. Вас научат говорить на языке так, что в любой ситуации заграницей на вас будут смотреть с уважением.

И не говорите, что нет времени — это онлайн!

Не надо никуда тащиться, прилегли на диван — открыли английский. Тогда, когда вам удобно. Учитесь по тем материалам, которые интересны именно вам. С тем преподавателем, которого подобрали по вашим критериям. Если не подошёл — вы сможете заменить его в любой момент, это бесплатная опция.

Однако это вовсе не значит, что во время урока вы будете просто ненавязчиво болтать, тратя время и деньги.

Ваш личный преподаватель будет мотивировать вас и вести к цели. Вы сосредоточитесь на том, чтобы свободно заговорить по-английски вместо того, чтобы расслабиться и в очередной раз всё забросить.

Эксперты Skyeng разработали свою собственную интерактивную платформу Vimbox стоимостью 500 тысяч долларов, которая успешно работает уже 8 лет: там можно говорить с преподавателем, делать домашку, отслеживать прогресс, составлять нужный словарь.

В принципе, оттуда можно вообще не вылезать: смотрите кино — умные субтитры помогут понять, что происходит, слушайте музыку, общайтесь в разговорных клубах с такими же учениками и слушайте подкасты. Словом, развлекайтесь в правильной языковой среде.

Вот прямо сейчас докажите себе и знакомым, что вы — не лузер. Идите на сайт школы и оставьте заявку. Вы ничего не теряете, потому что вводное занятие — бесплатное.

И ловите бонус лично от меня — скидку 3000 рублей на первую оплату любого пакета от 8 уроков по промокоду MIRO3000 до 30 июня.

А у вас как с английским? На каком он уровне? Учите? Забросили? Почему?

—