Мнение: Ретабло любви

В одном испанском музее находится загадочная трехметровая картина с обнаженной натурой. В нем формат и обрамление, традиционные для средневековой католической живописи, совмещаются с отнюдь не христианской тематикой. В свое время, в 1910-е, это "Ретабло любви", разумеется, вызвало скандал.



Julio Romero de Torres. El Retablo del amor / El retaule de l'amor (1910). 398 x 284 cm. Museo Nacional de Arte de Cataluña

Ее автор, кордовский художник Хулио Ромеро де Торрес (1874-1930) — один из видных испанских живописцев своего времени, является представителем символизма. Женщины, особенно обнаженные, пребывающие в каком-то тягучем безмолвии и покое, были одной из его любимых тем.

Использование сложных рам, в данном случае — как бы складных готических алтарных образов — стало его узнаваемым приемом. Такое внимание к рамам является характерным приемом символизма, унаследованным у прерафаэлитов (с их любовью к ремеслам).

Примеры работ художника





Вернемся к разговору о ретабло любви. Не смогла найти его фото в интерьерах музея, не факт, что он в постоянной экспозиции. Вот это фото (м.б. с выставки Exposición Nacional de Bellas Artes, 1910), показывает размер картины.

Идеей художника было изобразить аллегорически все виды любви, исходящей от разнообразных женщин.

Начнем же читать панели.

На первой изображена девичья любовь. Изображенная барышня – с белой мантильей, символизирующей ее чистоту. В руках у нее письмо от возлюбленного. Сам же он скачет на заднем плане сзади.

Верхняя центральная панель — одна из двух ключевых.

То её объяснение, которое я нашла в сети, меня не удовлетворило, там набор слов, не несущий смысл ("Эти две женщины — единственные из героинь, кто не смотрит на зрителя, художник играет с сакральным и мирским, человеческим и божественным… Обнаженная женщина очень уверена в себе, ее сексуальность не вызывает у нее ни малейшего чувства вины…" и т.п.). Впрочем, там есть важная информация: на заднем плане — кордовская площадь Капуцинов, это одно из самых католических мест города.

Ключом к расшифке этой части ретабло является ваза с лилией, стоящая на подиуме между двумя женщинами. Это традиционный атрибут сцен "Благовещений", символ Девы Марии. И, если мы вглядимся, как стоят люди на этой картине, очевидно, что это воспроизведение Благовещения, только "Мария" раздета, а "Гавриил" — женщина, и без крыльев, что, собственно, и сбивает с толку (а еще их обычно ставят в другой очередности).

Для сравнения: Фра Бартоломео, 1497



Также ассоциативный ряд продолжается (поскольку две женщины, и одна из них "Мария") — сюжетом о встрече Марии и Елизавете, в котором тоже речь идет о беременности.

Антонио Пирри, 1480-1500



В общем, мне кажется, эта панель о сексе и его физических последствиях для женщин (о хороших последствиях), т.е. о таинстве зачатия. UPD: я молодец, в этой умной книжке написано, что это не просто перепевка "Благовещения", а даже конкретной кордовской картины 16 века. кисти Пабло де Сеспедеса.

Что же бывает после подобного (консуммации) в жизни женщины?

Художник отвечает беспощадно:

РАБОТА ПО ДОМУ

именно этой теме посвящена третья панель (шутка).

Испанцы пишут, что здесь изображена безусловно замужняя и очень приличная женщина, судя по одежде. В руках у нее роза — символ женской красоты и совершенства. На заднем плане две женщины с лебедем, то ли гладят его, то ли кормят. Испанцы пишут (не на музейном сайте, там, увы, по нулям), что это про Леду и Зевса, что я считаю полной чушью. Тут подойдут многие из других определений, которые можно найти в словаре символов в статье о нем: например, лебедь — это символ любви и верности (считалось, что они образуют пару на всю жизнь), символ красоты, и самопожертвования (по ассоциации с Христом). Все это подходит для аллегории женской любви в браке. Непонятно только, почему для кормления требуется двое.

(К сожалению, фото хорошего нет)



Спускаемся в нижний ярус.

С левой панелью все понятно, она изображает другой вид любви, очень важный для Испании: невест Христовых к Богу. На заднем плане конкретный кордовский монастырь Санта-Крус.

После монашенки идет ню, очевидно, эта комбинация добавляла скандальности.

Давайте же внимательно посмотрим на нижнюю центральную панель.

Это, очевидно, просто про плотскую любовь, не освященную ни узами брака, ни благословением зачатия. Это — "Венера", о чем говорит и поза женщины, и яблоки.

Эту панель автор перепоет в 1913 году в отдельной картине "Венера поэтическая" — супружеском портрете одного поэта и певицы, которая является поклоном "Венере с органистом" Тициана.

Но вернемся к нашему ретабло. Идиот-комментатор считает, что сюжет на заднем плане — это Суд Париса, и там идут три богини, а золотая статуя изображает Елену Троянскую. При этом очевидно, что статуя — это Афина (она в шлеме), т.е. тут она символизирует силы разума (нужные куртизанкам?). Три одетые женщины не могут быть персонажами Суда Париса, например, по тому, что они одеты. А еще они несут дары на подносах, т.е. с гораздо большей вероятностью могут быть волхвами-феминистками, волхвицами.

Последняя панель говорит о посмертном же виде любви — загробном. Здесь изображена вдова в глубоком трауре. Веточка в ее руках — это флердоранж, цветок невест и символ целомудрия, тут он говорит о счастливом браке и дальнейшем сохранении вдовицей верности покойному. На заднем плане — кордовская Пласа-дель-Потро, с известным фонтаном (в географии идиоту-комментатору я доверяю). Женщину с тортом он вообще игнорирует, хотя почему бы не назначить ее тоже в Афродиты, а?

Кстати, в этой биографии написано, что данное ретабло — своего рода вариация художника на тициановскую же тему "Любовь небесная и любовь земная". Это, быть может, объясняет фонтан. И точно объясняет чересполосицу голых и одетых героинь.

***

На Самой Важной испанской выставке 1910 года, для которой Торрес ее писал специально, ретабло, конечно, вызвало скандал. Из-за интриг он не получил призов, большая группа друзей-интеллигентов (в т.ч. Бенито Перес Гальдос) за него обиделись, и написали открытое письмо министру, которое было напечатано в газете. Скандал докатился даже до их испанской думы, где один из депутатов вызвал министра народного просвещения о неправильном устройстве этой самой национальной выставке, кумовстве и распределении призов. Вот это уровень культуры, а! На зависть.

Жюри получило выволочку и внезапно, хотя все призы были давно распределены, написало Торресу, что присуждают приз ему. Художник вежливо ответил: "спасибо, уже не надо". Тогда государство купило у него картины помельче, дало ему какой-то чин. Затем он отправил ретабло в Барселону на VI Международную художественную выставку 1911 года, где оно, понятное дело, произвело фурор, и было куплено городом.

Источники: (1), (2), (3), (4)