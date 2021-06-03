Сколько лет я с Wheely? Кажется, пять. И всегда этот сервис отличался, ну как бы сказать, джентельменством

Сколько лет я с Wheely? Кажется, пять. И всегда этот сервис отличался, ну как бы сказать, джентельменством. Прекрасный сервис и чудесные водители. Я пару раз писал о них, и каждый раз это были благодарности. Но сегодня, сегодня я в бешенстве. Редко испытываю такие острые чувства. Что было?

Во-первых, они увеличили стоимость поездок в Питере во время ПМЭФ. Чтобы вы понимали, поездка от Васильевского острова до Экспофорума (это примерно 22 минуты по ЗСД) у них сейчас стоит от 8 до 11 тр. Об этом они честно прислали письмо. Вчера, по старой памяти, я поехал на форум на Wheely, но при этом посмотрел на Яндекс. Яндекс цены не повысил. Это был первый звоночек.

Дальше водитель пропустил поворот на форум, и крутился дополнительно минут 15. Раньше я бы промолчал, но тут, за такие деньги, хотелось рвать и метать. Wheely вернул часть денег за поездку. Как-то он сделал это непонятно. Я не заметил как. Надо сказать, в приложении у Wheely не видно бонусных баллов, которые вам начисляют за такие косяки.

Сегодня с утра я поехал в Москву на Сапсане. На Московском вокзале вызвал машину к поезду на Ленинградском вокзале. За 4 часа вызвал. За 15 минут до подъезда к городу внезапно выяснилось, что Wheely машину не нашел. Разговор с поддержкой был рваный, в поезде не всегда ловит связь. Ребята предложили машину с большой задержкой. Я вздохнул и вызвал Яндекс. Они подали машину за 10 минут.

Чуть позже я хотел ехать на встречу. Вызвал машину. Мне позвонил оператор и сказал, что машина задерживается на 10 минут. По приложению время ожидания — 28 минут. Я позвонил водителю. Тот сказал, что говорил с поддержкой и транслировал им задержку в 25 минут минимум. Я вызвал Яндекс. Он приедет через 3 минуты, у меня нет сомнения.

Что в итоге? Wheely, жадность — это порок. Вы согнали ваши московские машины в Питер на форум. Из-за этого вы лупили с меня почти три цены там, и не можете подать машину здесь. Похоже, это край. Я не рекомендую вас. Попробую поискать альтернативы. Есть варианты.

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