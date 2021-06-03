Диана Шурыгина в рамках ПМЭФ рассказала школьникам об эффективных моделях ведения бизнеса

Гостем студии просветительского общества «Знание» во второй день Петербургского международного форума (ПМЭФ) стала популярный видеоблогер и модель Диана Шурыгина.

Её лекция для финалистов конкурса «Большая перемена» была посвящена преодолению тяжелых жизненных обстоятельств и созданию успешных экономических моделей для видеоблогеров.

– Главное, никогда не останавливаться на достигнутом и помнить, что любое, казалось бы, плохое обстоятельство в жизни может стать точкой для начала успешной карьеры. Меня так пригласили на «Первый канал» в «Пусть говорят». Это помогло мне приобрести новых друзей, новые знакомства, да и блог отлично раскрутился. Но нужно всегда совершенствоваться. Когда интерес стал падать, я завела аккаунт на OnlyFans и стала выкладывать туда фото, которые нравятся публике, – рассказала блогер.

Один из финалистов «Большой перемены» поинтересовался, не считает ли она аморальным выставлять напоказ интимные части тела.

– Тут вы сами выбираете: жить хорошо или быть нищебродом. Можно пахать сутками на заводе за 30-40 тысяч, например, в моём родном Ульяновске, а можно просто показать жопу и иметь столько в день. Даже не знаю, почему это осуждают. Я же ни у кого ничего не украла, – заключила Диана Шурыгина.

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