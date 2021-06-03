Келли Осборн открыто рассказала о зависимостях: “Я из семьи алкоголиков”

Келли Осборн стала новым гостем популярного шоу Red Table Talk, которые ведут жена Уилла Смита Джада, их дочь Уиллоу и его теща Эдриен Банфилд-Норрис. Разговор с певицей получился более чем откровенным. Келли, которая и прежде не скрывала, что зависима, откровенно поведала, как пристрастилась к наркотикам в 13 лет. После перенесенной операции – у нее была осложненная форма тонзиллита – девушке дали сильные обезболивающие, которые помогали лишь на время.

У меня был очень тяжелый случай тонзиллита. В итоге им пришлось сделать мне сумасшедшую операцию, а после этого мне дали викодин. Это было все, что мне нужно. Раньше голос в моей голове твердил: “Ты толстая, уродливая, ты недостаточно хороша, ты никому не нравишься, ты этого не заслуживаешь, люди общаются с тобой только из-за твоих родителей”. А затем внезапно голос умолк, и мне показалось, что жизнь приняла меня… Потом я перешла к перкоцету, от перкоцета к героину, просто потому, что он был дешевле “, – рассказала Келли. Впрочем, по признанию Келли, которая еще больше прибавила в весе после болезни, наркотики не сильно помогали справиться с комплексами, и девушка начала злоупотреблять спиртным.

Люди фотографировали меня, и я видела в их глазах: “Посмотрите, какая сейчас толстая Келли Осборн!” И я не могла это выносить, я пыталась этого не замечать. Я из семьи алкоголиков! И в то время никогда не ходила на работу трезвой. К обеду уже была пьяна. Я вообще ничего, совсем ничего не делала трезвой, – говорила она. Келли Осборн, май 2021Борьба Келли с алкогольной и наркотической зависимостями длилась долго. В 2004 году, когда девушка призналась родителям, что употребляет наркотики, ее поместили в реабилитационный центр, куда она позже возвращалась дважды после рецидивов – в 2005-ом и в 2009-ом годах. С алкоголем Келли покончила в 2017 году, но недавно, в апреле этого года у нее случился рецидив.

У меня случился рецидив. Я не горжусь этим. Я зависима, но думала, что могу пить, как нормальный человек. Оказалось, что я не могу и никогда не буду нормальной. Я выпила два стакана, а еще через день – две бутылки. Не могла остановиться. Даже не знаю, зачем я это пробовала. Это не для меня, это заняло у меня несколько дней, и я подумала: “Хватит, больше я этим не занимаюсь”, – заявила Келли.

Проблему лишнего веса Келли Осборн решила радикально в прошлом году, когда сделала операцию по уменьшению желудка. Сейчас девушка продолжает вести здоровый образ жизни, питается сбалансированно и регулярно занимается спортом. Келли Осборн родителями и братом, 2003 год К слову, отец Келли – Оззи Осборн тоже никогда не скрывал, что страдает алкоголизмом. Начав выпивать в 18, к 40 годам он стал хроническим алкоголиком, употребляя в день по 3-4 бутылки крепких напитков. К началу 2000-х после долгого лечения Оззи удалось, как говорят зависимые люди, встать на путь выздоравливающего.