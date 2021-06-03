Женщина без возраста: модный блогер и мать взрослых детей вдохновляет своими стильными образами

Испанка Пилар ведет свой аккаунт в социальных сетях. Это женщина без возраста и со знанием моды. Она имеет уже двоих взрослых детей. При этом всегда элегантна и очаровательна как в классическом, так и нетрадиционном образе. Своими стильными нарядами она вдохновляет многих женщин последовать ее примеру.

Модные тенденции этого года

Одежда для элегантных дам в этом сезоне многообразна. Следует отметить актуальные образы, которые украсят женщин возраста 40+.

Стильный образ в одной цветовой гамме или в одном тоне. Зрелую даму освежит вариант в красном цвете светлых или ярких тонов.Комплект сиреневого цвета создаст законченный образ и придаст женщине игривость и красоту.Изумрудный оттенок придает королевский вид самым модным леди. Брючный костюм используется для официальных встреч и торжественных моментов.Освежает коралловый цвет. Востребован в качестве как праздничного, так и повседневного наряда.Плиссированное платье макси с кожаным жакетом — стильный образ женщины.Двойка: топ и кардиган сверху одного цвета немного ниже талии делают акцент на линии плеч и шеи.Однотонное пальто длиной чуть выше колена в сочетании с пуловером того же оттенка элегантно смотрится с джинсами.Юбки из фатина можно сочетать с разными вещами в зависимости от события.Брюки вишневого цвета из искусственной кожи, сапоги в одной цветовой гамме и нежно-розовая блуза освежат любую модницу.