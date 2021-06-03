Смело, но зато как красиво: советы по созданию аутфитов с трендовыми принтами лета

Смелые рисунки на ткани всегда выделяли женщину из толпы и говорили о ее безупречном вкусе. Сейчас принты помогают освежить гардероб и сделать любой аутфит намного интереснее и ярче. Они играют огромную роль в современной моде, помогая женщинам выделиться из безликой толпы, подчеркивая индивидуальность.

Особенно остро наш гардероб нуждается в принтах именно в летнее время, так как каждая вторая дама хочет стать ярче и подчеркнуть свое игривое настроение. Рисунки на ткани одежды помогут придать образу выразительности, но не будут смотреться вычурно или вызывающе.

Хотите узнать пару советов о том, как создавать аутфиты с трендовыми принтами лета? Тогда быстрее знакомьтесь с нижеприведенной информацией и с удовольствием черпайте знания о мире моды!

Цветочный рисунок

Цветочный принт в разных интерпретациях имеет все шансы оказаться самым популярным рисунком этого лета. Вы можете носить как мелкие, так и крупные узоры на платьях, сарафанах, юбках, блузках, обуви и аксессуарах.

Одним из самых последних трендов моды стали белые или “морозные” узоры – ими изобилируют коллекции от самых известных модных домов мира. Не забывайте про крупные рисунки – они точно заслужили место в вашем гардеробе.

Однако избегайте чрезмерности и сторонитесь сочетания слишком ярких вещей. В противном случае вы рискуете выглядеть нелепо.

Такая разная полоска

Полоска считается одним из самых универсальных традиционных летних рисунков на ткани. Вы можете носить горизонтальный, вертикальный или диагональный узор исходя из типа вашей фигуры и предпочтений.

Особым успехом на подиумах и в массах пользуются тонкие, едва заметные полоски. Они могут успешно украсить собой сарафан в пол, летнее платье или блузку. Однако любительницам широких полос расстраиваться рано, ведь их любимый рисунок тоже в моде!

Озорной горошек

Горох – это настоящая классика в мире моды. В течение многих десятилетий он уверенно держится на своих позициях и не теряет своей актуальности. Поэтому этот женственный и стильный принт не зря считается вершиной изысканности.

Горох может располагаться как на платьях, платочках и аксессуарах, так и на брюках, блузках и даже туфлях. Поэтому не ограничивайте полет своей фантазии!

В этом сезоне популярностью будет пользоваться не только классический черно-белый, но и цветной рисунок. Поэтому не стесняйтесь облачаться в яркие вещи. Единственный совет – не смешивайте горох с другими крупными узорами.

Такая уютная клетка

Черно-белая, цветная, монохромная, яркая, сдержанная, едва заметная и очень контрастная – все эти виды клетки давно стали классикой модного мира. Тренд на этот узор вечен, поэтому дамы могут без опаски примерять его на себя, играя оттенками и текстурами.

Если вы хотите создать образ юной леди, то обязательно сделайте ставку на цвет юбки, укороченного жилета или пиджака. Если же в ваших планах образ серьезной и стильной барышни, то используйте базовые оттенки и приталенный, но сдержанный и лаконичный силуэт.

Экспериментируйте со своим образом и не бойтесь выделяться из толпы!