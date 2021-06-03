Россия отправит к Юпитеру корабль с ядерным двигателем

В госкорпорации «Роскосмос» подтвердили наличие планов отправить к планете Юпитер отечественный космический корабль. Он действительно будет работать на ядерном двигателе, отмечают эксперты.

На сегодня известно, что, по плану, полет продлится примерно 50 месяцев. При этом космический корабль по дороге к Юпитеру должен сделать две остановки.

Проект вступит в активную стадию реализации только в начале следующего десятилетия. Напомним, что до сих пор только американские зонды сумели долететь до Юпитера и далее. Космические агентства других стран не организовывали полетов далее соседних планет. Таким образом, осуществление проекта полета к Юпитеру и его знаменитым спутником является настоящим достижением отечественной космонавтики.