В Канаде найдены окаменелости кембрийского периода

Пролить свет на процесс появления на Земле первых представителей животного мира помогут уникальные находки окаменелостей кембрийского периода.

Как сообщают СМИ, окаменелые останки древнейших существ найдены в сланцах группой палеонтологов из портсмутского университета. Предположительно, жили они около 505 миллионов лет назад.

Учитывая возраст, окаменелости очень хорошо сохранились, а потому ученые надеются получить много новой информации о жизни на Земле в ту далекую эпоху. Возможно также, что древние существа жили на разных территориях. Однако их окаменелые останки со временем были снесены в одно место солевыми потоками. Теперь остается внимательно изучить древние окаменелости.