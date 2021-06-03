В Канаде найдены окаменелости кембрийского периода

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03.06.2021, 12:42, Новости дня
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Пролить свет на процесс появления на Земле первых представителей животного мира помогут уникальные находки окаменелостей кембрийского периода.

Как сообщают СМИ, окаменелые останки древнейших существ найдены в сланцах группой палеонтологов из портсмутского университета. Предположительно, жили они около 505 миллионов лет назад.

Учитывая возраст, окаменелости очень хорошо сохранились, а потому ученые надеются получить много новой информации о жизни на Земле в ту далекую эпоху. Возможно также, что древние существа жили на разных территориях. Однако их окаменелые останки со временем были снесены в одно место солевыми потоками. Теперь остается внимательно изучить древние окаменелости.



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