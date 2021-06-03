 

В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму

03.06.2021, 12:40, Новости дня
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Вопрос с обеспечением Крыма водой принципиально решен, она подается без ограничений, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.

Хуснуллин заявил, что «у нас с водоснабжением Крыма на сегодняшний день, я считаю, ситуация принципиально решена», она подается без ограничений, «водохранилища сегодня наполнены водой, мы пробурили большее количество скважин, чем планировали», передает РИА «Новости».

По словам вице-премьера, за полгода за счет пробуренных скважин и подводных источников на 30% увеличилась подача воды в города, выступающие основными потребителями на полуострове, – Симферополь и Севастополь.

«На сегодняшний день воды хватает, но мы смотрим на перспективу с учетом того, что Крым будет развиваться, потребление будет расти. Туристы будут добавляться, жители, сегодня объективно идет миграционный прирост в Крыму», – отметил он.

Подчеркивается, что «ключевые задачи сегодняшние практически решены, и все намеченные меры сработали».

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма.

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки.

В мае глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты.

Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым.



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