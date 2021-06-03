 

В сервисах аренды электросамокатов в Петербурге начались обыски

03.06.2021, 12:40, Новости дня
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Обыски проходят в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей, сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов, передает РИА «Новости».

В частности, 1 июня мужчина на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино на личном электросамокате сбил 4-летнего мальчика, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. Отмечается, что мужчина, сбивший ребенка, установлен, в четверг ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В Невском районе 2 июня неизвестный на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители ищут этого мужчину.

Отмечается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, они переданы для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел.

Кроме того, в Московском районе 2 июня мужчина на арендованном электросамокате сбил 4-летнего мальчика – тут проводится доследственная проверка.

Как подчеркнули в СК, также продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

«В рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности «Whoosh», «Molnia», «Bolt», «Scoobee», «Red Wheels» с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка», – говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании, которая занимается предоставлением в аренду электросамокатов. Предполагается, что оказание данных услуг не отвечает требованиям безопасности.

 В ведомстве отметили, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина петербургские следователи устанавливают обстоятельства травмирования детей в результате наезда на них электросамокатов, передает РИА «Новости».

В частности, 1 июня мужчина на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино на личном электросамокате сбил 4-летнего мальчика, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. Отмечается, что мужчина, сбивший ребенка, установлен, в четверг ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В Невском районе 2 июня неизвестный на электросамокате сбил 5-летнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители ищут этого мужчину.

Отмечается, что по данным фактам возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, они переданы для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел.

Кроме того, в Московском районе 2 июня мужчина на арендованном электросамокате сбил 4-летнего мальчика – тут проводится доследственная проверка.

Как подчеркнули в СК, также продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

«В рамках расследования данного уголовного дела следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности «Whoosh», «Molnia», «Bolt», «Scoobee», «Red Wheels» с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребенка», – говорится в сообщении.

Напомним, 26 мая в Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании, которая занимается предоставлением в аренду электросамокатов. Предполагается, что оказание данных услуг не отвечает требованиям безопасности.



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