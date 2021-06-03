Археологи обнаружили на раскопках в Нубии самую большую средневековую церковь

Специалисты из Центра средиземноморской археологии при Университете Варшавы обнаружили на раскопках в Нубии средневековую церковь. Её размеры позволяют предположить, что археологам удалось найти самое большое здание того времени.

Одну из стен нубийской церкви нашли совершенно случайно. Как отметили сами учёные, несколько месяцев назад они, при проведении изучения строений, наткнулись на развалины кирпичной стены в центре раскопок. При детальном изучении оказалось, что это остатки апсиды храма. Недалеко от этого места археологи нашли и купол.

Внимание специалистов привлекли размеры строения. В настоящий момент они заняты сопоставлением находки с другими строениями религиозного назначения. Пока им не удалось найти более масштабного храма древней Нубии и не исключено, что в итоге именно эта находка получит звание самой большой средневековой церкви, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».