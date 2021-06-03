Ученые: Определенный цвет глаз увеличивает риск рака

Ученые из Чикаго заявили, что определенный цвет глаз может указывать на риск развития рака. Об этом говорят результаты проведенных исследований.

Люди с голубыми глазами имеют повышенный риск развития рака кожи. По словам ученых, те, кто обладает светлым оттенком радужки, являются более светочувствительными. Это связано, прежде всего, с редкостью светопоглощающего пигмента в глазу.

По данной причине, повышенный риск меланомы присутствует у людей с серыми глазами. В основном они имеют светлую кожу. В профилактических целях таким людям нужно носить солнечные очки, а также избегать прямого воздействия солнечных лучей.

Источник: ufatime.ru