Рада разблокировала подписание закона о земельных аукционах

Парламент отклонил семь проектов постановлений об отмене голосования за законопроект об утверждении порядка продажи земельных участков на электронных аукционах, зарегистрированных членами фракции “Батьківщина” – ни один из них не набрал больше 81 голоса.

В ходе обсуждения нардеп от “Батьківщини” Владимир Кабаченко отметил, что законопроект №2195 отменяет проведение офлайновых аукционов, и вместо этого вводит исключительное право на проведение электронных торгов, при том, что интернет-покрытие на территории Украины – 65%, стопроцентное покрытие, согласно государственной программе, будет только к 2024 году. Он предлагал ввести переходные положения, чтобы в ближайшие годы аукционы можно было проводить и офлайн, и онлайн.

Глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко называл законопроект, который теперь будет подписан, важным в завершении земельной реформы. По его словам, с 1 июля “люди смогут пользоваться полностью этой реформой”.

Верховная Рада 18 мая приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и закон Украины “Об аренде земли” относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект обеспечивает публичность и прозрачность продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности в электронной системе торгов, проводимых в интернете в формате аукциона в режиме реального времени.

Предполагается, что принятие законопроекта позволит оптимизировать законодательство по вопросам продажи и передачи в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности, усовершенствует и ускорит механизмы и процедуры ее продажи и передачи, повысит экономическую эффективность проведения аукционов и увеличит поступления в государственный и местные бюджеты.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Зеленский публично подписал его 24 мая.

Третьим стал проект №2195 о земельных аукционах.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.

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