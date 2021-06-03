 

СБУ задержала агента “МГБ ДНР”, который прикрывался статусом партнера ООН

03.06.2021, 12:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как отметили в СБУ, по заданию кураторов он собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР Минобороны и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Задержанному агенту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Российский оппозиционер Мальцев: Народ Беларуси должен избрать трибунал. Приговор Лукашенко будет смертным

06.07 / Известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни

21.05 / «Списки врагов» — правые экстремисты собрали данные на тысячу берлинцев

24.02 / Полянский раскритиковал в ООН «сказку о российской агрессии» на Украине

15.04 / На фоне возрождающегося интереса к винилу в Мадриде открылся завод грампластинок

19.11 / Все объекты программы президента “Большое строительство” готовы более, чем на 90% – Минрегион

18.10 / “Крупнейшая логистическая операция”. В Словакии хотят одновременно проверить на коронавирус 90% населения

20.07 / Визит Помпео в Лондон: в повестке дня – Китай и торговое соглашение

17.04 / “Динамо” обыграло “Шахтер” в матче лидеров УПЛ

15.10 / Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса на местных выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика