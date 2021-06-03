СБУ задержала агента “МГБ ДНР”, который прикрывался статусом партнера ООН

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Как отметили в СБУ, по заданию кураторов он собирал и передавал информацию о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР Минобороны и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещении личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Задержанному агенту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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