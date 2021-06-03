“Лифчик на пиджак? О, времена, о, нравы”. В сети обсуждают образ “нарядной” Валерии
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Для съемки Валерия выбрала широкие укороченные джинсы и пиджак цвета фуксии, поверх которого надела аксессуар в виде бюстгальтера со стразами. Ее муж был одет в черные широкие штаны, футболку и куртку.
В комментариях к публикации пользователи сети обсудили наряд певицы.
“Что за стилист напялил этот типа лифчик на пиджак?” – интересуются подписчики.
“Лифчик на пиджак? О, времена, о, нравы”, – не оценили образ артистки фолловеры.
“Нарядные”, – прокомментировали фото пользователи сети.
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На своей странице в Instagram Валерия отреагировала на критику.
“Срочно начинаем обсуждать аксессуар на пиджаке, а то давненько уму-разуму не учили”, – написала она.
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Контекст:
Валерия (Алла Перфилова) – российская эстрадная певица, член совета по культуре и искусству при президенте РФ. Артистка замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.
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