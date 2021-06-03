“Лифчик на пиджак? О, времена, о, нравы”. В сети обсуждают образ “нарядной” Валерии

Для съемки Валерия выбрала широкие укороченные джинсы и пиджак цвета фуксии, поверх которого надела аксессуар в виде бюстгальтера со стразами. Ее муж был одет в черные широкие штаны, футболку и куртку.

В комментариях к публикации пользователи сети обсудили наряд певицы.

“Что за стилист напялил этот типа лифчик на пиджак?” – интересуются подписчики.

“Лифчик на пиджак? О, времена, о, нравы”, – не оценили образ артистки фолловеры.

“Нарядные”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)

На своей странице в Instagram Валерия отреагировала на критику.

“Срочно начинаем обсуждать аксессуар на пиджаке, а то давненько уму-разуму не учили”, – написала она.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Контекст:

Валерия (Алла Перфилова) – российская эстрадная певица, член совета по культуре и искусству при президенте РФ. Артистка замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

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